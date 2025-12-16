Saranno due giorni all’insegna della musica e della solidarietà per il Festival “Zampognarea”. Giovedì 18 dicembre alle 20:30, presso la Chiesa di Santa Chiara (Via Garibaldi 89, ingresso gratuito) in programma il concerto di Natale dell’Orchestra Amatoriale Vincenzo Scontrino “Natale si avvicina – prepariamo insieme una festa per tutti”, organizzato in collaborazione alla Comunità di Sant’Egidio.

Il concerto, diretto da Emanuele Schinocca e Antonino Blanco, proporrà un repertorio con musiche di Lully, Vivaldi e Čajkovskij, sarà dedicato ai bambini che fanno parte della “Scuola della Pace” dei quartieri Civita e San Cristoforo di Catania. L’evento sarà l’occasione per contribuire alla realizzazione del “Natale dei Bambini”, portando un regalo per bambini e adolescenti, un’iniziativa che Sant’Egidio si impegna a realizzare ogni anno insieme al consueto Pranzo di Natale del 25 dicembre, che coinvolge invece tutti i bisognosi della città.





L’Orchestra Scontrino, promossa dall’associazione AreaSud, è la prima orchestra amatoriale della Sicilia, nata con l’intento di veicolare la musica come un bene essenziale per tutti: avere tanti musicisti che suonano insieme per diletto è un fondamentale indicatore di sviluppo civico, sociale e culturale della società. L’Orchestra ad oggi riunisce circa quaranta musicisti con un’età che spazia dai 14 ai 70 anni, tutti uniti dalla passione per la musica e dalla voglia di studiarla.

Venerdì 19 dicembre continuano gli appuntamenti musicali del festival “Zampognarea”: nella suggestiva Chiesa di Sant’Anna, il Frottole Vocal Ensemble terrà un concerto corale dal titolo “Puer Natus Est” (ore 19:30, Via Sant’Anna 14, ingresso gratuito). Sarà l’occasione di visitare la storica cappella di famiglia un tempo annessa alla casa della famiglia Verga, completando una due giorni di valorizzazione dei luoghi verghiani, in un progetto che AreaSud porta avanti da anni insieme ai propri partner.





Inoltre, fino al 6 gennaio 2026 sarà possibile visitare ben due mostre, ovvero quella fotografica “Presepi viventi di Sicilia” a cura dei soci ACAF, Associazione Catanese Amatori Fotografia, presso il Tinni Tinni Arts Club (Via Scuto, 19, ingresso gratuito su prenotazione: associazioneareasud@gmail.com) e quella di zampogne e cornamuse “Zampognarea. Il mondo delle zampogne tra uomini e suoni” all’interno del percorso di visita del Museo Diocesano di Catania (ingresso a pagamento compreso nel biglietto del museo).

Da oltre vent’anni, Zampognarea rappresenta un presidio culturale importante, capace di unire ricerca, spettacolo e partecipazione. Il festival, sotto la direzione artistica di Maurizio Cuzzocrea, promuove la memoria sonora dei territori, sostenendo artigiani, musicisti e studiosi, e favorendo lo scambio tra tradizioni diverse diventando un appuntamento di riferimento nel panorama culturale siciliano.

Il programma è consultabile sul sito www.zampognarea.it e sui canali social.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.