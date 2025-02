In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, celebrata il 15 febbraio, l’Associazione IBISCUS E.T.S. organizza un evento significativo a Catania. Mercoledì 19 febbraio, alle ore 10:00, presso l’Istituto Comprensivo Statale “Sante Giuffrida”, in viale Africa 198, verrà piantato un albero di melograno, simbolo di speranza e resilienza nella lotta contro le malattie onco-ematologiche pediatriche, in memoria del piccolo Andrea Testa, scomparso lo scorso 29 agosto.

La cerimonia vedrà la partecipazione del presidente di IBISCUS E.T.S. Francesco Fazio, i genitori di Andrea, Fabio e Rossella, Andrea Cataldo, Professore Associato di Pediatria dell’UOC di Ematologia Oncologica Pediatrica del Policlinico di Catania, e l’infermiera Rosita Giunta, che si dedica con passione all’assistenza dei piccoli pazienti.

L’evento, parte della campagna “Diamo Radici alla Speranza” promossa da FIAGOP ETS, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca e del supporto nel campo dei tumori infantili. La piantumazione del melograno rappresenta un gesto simbolico di solidarietà e impegno verso un futuro libero dal cancro per i bambini.

L’Istituto “Sante Giuffrida”, da sempre attento alle tematiche sociali e al benessere dei suoi studenti, ospiterà con orgoglio questa iniziativa nel suo plesso centrale. La comunità scolastica, insieme alle famiglie e ai rappresentanti delle istituzioni, si riunirà per testimoniare il proprio sostegno e diffondere un messaggio di speranza.

La Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è promossa a livello globale da Childhood Cancer International e, in Italia, da FIAGOP ETS. Questa ricorrenza annuale ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui tumori pediatrici e di esprimere vicinanza ai bambini e agli adolescenti colpiti dalla malattia, nonché alle loro famiglie.





