Amministratore Delegato di Centro Capelli Europeo e di Dermoaroma Italy il dottor Roberto Fronte è stato insignito del prestigioso premio del Mediterraneo Vela d’Oro per il suo impegno imprenditoriale e per il contributo in scienza ed innovazione dato al settore. Da anni a capo del Centro Capelli Europeo società di riferimento a livello nazionale per i trapianti di capelli con sedi sparse in tutta Italia e leader nel trapianto con metodica non invasiva FUE, da qualche tempo il dottor Fronte ha concentrato le sue forze su Dermoaroma realtà all’avanguardia per la salute della pelle nello sviluppo di prodotti per la medicina estetica e la tricologia. Con 14 brevetti scientifici registrati Dermoaroma progetta formulazioni innovative per amplificare le prestazioni cellulari riprogettate la struttura e ripristinare la funzionalità della pelle danneggiata ed invecchiata. Un imprenditore visionario e lungimirante che con i suoi prodotti si è aggiudicato il Aestethic Medicine Awards a Montecarlo. Premiato con altri personaggi di spicco della società siciliana tra i quali la dottoressa Maria Cristina Busi Ferruzzi, presidente di Confindustria di Catania, il dott. Antonello Piraneo direttore del quotidiano La Sicilia ed i fratelli Santi e Gaetano Finocchiaro titolari della storica azienda Dolfin, il dottor Fronte si è dichiarato felice del riconoscimento attribuitogli nella gremitissima piazza Mantova di Stazzo. Con questo ulteriore prestigioso riconoscimento il dottor Fronte si conferma personalità di spicco nel proprio settore a livello nazionale ed internazionale

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

