La raccolta fondi per riportare a casa Dario Finocchiaro, un 26enne di Ramacca, in provincia di Catania, in riabilitazione da oltre un anno dopo un trauma cranico, è arrivata a 24mila euro. L’iniziativa è stata lanciata su GoFundMe dai genitori: servirà per continuare le terapie e per adattare l’abitazione alle sue esigenze.

“Dario – raccontano – è un ragazzo generoso, sensibile, altruista, appassionato di informatica, musica e pieno sogni. Il 18 febbraio del 2024, dopo un attacco di epilessia, della quale soffre da alcuni mesi, è caduto rovinosamente procurandosi un trauma cranico con ematoma”.

Il giovane, operato a Catania, è rimasto in coma più di un mese. In seguito è stato trasferito a Cefalù e all’Istituto Bonino Pulejo di Messina dove attualmente si trova ricoverato. Ora l’iniziativa per portarlo a casa, con 388 donazioni già all’attivo, raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/insieme-per-dario-una-donazione-per-il-suo-ritorno-a-casa.

“È cosciente – scrivono i genitori – ma a livello motorio c’è ancora tanto da fare. Non parla, deglutisce con difficoltà e muove solo la mano sinistra con la quale a stento comunica. Presumibilmente – aggiungono – dopo l’estate dovremo portare il ragazzo a casa: glielo abbiamo promesso”.

“Per riaverlo con noi – spiegano – bisogna affrontare molte spese: fornire casa di un montascale, sostituire gli infissi ormai fatiscenti, adeguare il bagno alla sua condizione, sostituire la nostra autovettura con una specifica per il trasporto disabili e continuare con le terapie, molte delle quali a nostro carico”.

