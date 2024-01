Tipo segnalazione: Buona notizia

CATANIA 11/01/2024 – Il Comune di Catania ha deciso di incrementare il numero di cestini per rifiuti, partendo dal centro storico, aggiungendone ben 1500. Questi oggetti di arredo urbano saranno collocati principalmente lungo il percorso della processione di Sant’Agata. La gestione prevede che i cestini vengano svuotati fino a tre volte al giorno.

In vista della Festa di Sant’Agata si installeranno 1500 cestini porta rifiuti

Attualmente, sono in corso i lavori di installazione dei nuovi cestini gettacarte in tutte le aree del centro urbano, un’iniziativa mirata a promuovere comportamenti più responsabili da parte dei cittadini e dei numerosi turisti che visitano la città.

La fornitura e l’installazione dei cestini saranno completate nell’arco di due mesi, nell’ambito di un più ampio piano di miglioramento dell’aspetto e della pulizia della città. L’Assessore all’Ambiente ed Ecologia, Salvo Tomarchio, e il Direttore Generale del Consorzio Gema, Fabrizio Patania, hanno definito una tabella di marcia per il posizionamento dei cestini, che prevede innanzitutto la copertura completa del percorso della processione di Sant’Agata, per poi estendersi a tutte le altre strade del centro.

Una particolare attenzione sarà rivolta alle zone frequentate dai turisti, dove verranno collocati un numero maggiore di cestini per rifiuti. Il Comune, inoltre, ha stabilito che i cestini saranno svuotati fino a tre volte al giorno.

L’Assessore Tomarchio ha commentato: ‘Stiamo compiendo un passo significativo per mantenere la città pulita. È fondamentale che cittadini e i turisti utilizzino i cestini per la raccolta delle piccole cartacce che si trovano per strada, anziché abusarne per lo smaltimento di sacchi interi di rifiuti’.

Per quanto riguarda, infine, i parchi comunali con aree per gli animali domestici, saranno collocati cestini appositi per la raccolta delle deiezioni dei cani.

