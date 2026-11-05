Dal 7 novembre al 5 dicembre, ogni sabato, punti di raccolta itineranti a disposizione dei cittadini

La raccolta differenziata torna nei quartieri con un servizio di prossimità pensato per facilitare il corretto smaltimento dei rifiuti e contrastare il fenomeno degli abbandoni indiscriminati. Riprende nel Lotto Sud di Catania il servizio delle Isole Ecologiche Mobili, promosso da Ecocar Ambiente, nell’ambito delle attività di igiene urbana svolte in collaborazione con il Comune di Catania.

A partire da sabato 7 novembre, e per cinque sabati consecutivi fino al 5 dicembre, i cittadini potranno usufruire di punti di raccolta itineranti, attivi dalle ore 8.00 alle 12.00, dove conferire correttamente diverse tipologie di rifiuti che richiedono modalità di smaltimento specifiche: dagli ingombranti ai piccoli elettrodomestici, dal legno alle pile esauste, fino a lampadine, farmaci scaduti e toner.





«Il contrasto all’abbandono dei rifiuti passa anche dalla capacità di offrire ai cittadini alternative pratiche e facilmente utilizzabili – dichiara Benedetto Diana, referente di Ecocar – Il servizio delle Isole Ecologiche Mobili punta sulla prossimità, sulla collaborazione e sulla responsabilità condivisa; vogliamo rendere il corretto conferimento dei rifiuti sempre più semplice e accessibile, riducendo le difficoltà legate allo smaltimento di materiali che non possono essere inseriti nei normali contenitori della raccolta differenziata».





Il calendario prevede:

Sabato 7 novembre: Collina Primosole

Sabato 14 novembre: Piazza Sapienza

Sabato 21 novembre: via Gelso Bianco / via del Tarocco

Sabato 28 novembre: viale Sisinna, di fronte a viale Castagnola 11

Sabato 5 dicembre: viale Librino 15, parcheggio del supermercato





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