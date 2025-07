“Una piccola, grande rivoluzione per la viabilità e la vivibilità del quartiere Canalicchio”.

È quanto annunciato da Claudio Carnazza, presidente del II Municipio di Catania, che ha illustrato la modifica al percorso della linea AMTS 101, pensata per migliorare la mobilità degli studenti e rispondere alle esigenze dei residenti di via Vittorio Emanuele da Bormida.

«Il tratto di via Da Bormida compreso tra via Braille e via Pietra dell’Ova – spiega Carnazza – era attraversato in passato da tre linee bus, ma con la progressiva riduzione delle corse, era rimasto solo il 101. I ragazzi di quattro plessi scolastici, tra cui San Giuseppe, Leonardo Da Vinci, Karol Wojtyla ma anche quelli dell’associata Eris, del Galileo Galilei, dell’Unicusano e gli utenti del nido Piccole Coccole, erano costretti a percorrere anche due chilometri a piedi dalla fermata di via Braille. Una situazione inaccettabile».





La proposta presentata dal presidente Carnazza e accolta da AMTS e dall’Ufficio Traffico Urbano ha portato a un cambio di percorso del 101: l’autobus, invece di svoltare a sinistra nella corsia preferenziale, proseguirà a destra su via Da Bormida, percorrerà via Carlo Caneva e raggiungerà Largo Millo, dove è stata riattivata una fermata dismessa. Da lì il bus proseguirà su via Antonio Cecchi, tornando sulla via Pietra dell’Ova.

«Questo nuovo itinerario – sottolinea Carnazza – consente agli studenti di scendere a 100 metri dalle loro scuole. Ma non è solo una questione che riguarda la scuola. La corsia preferenziale aveva portato all’installazione di un divieto di sosta e fermata che penalizzava duramente residenti e commercianti: un parrucchiere, un tappezziere, un restauratore non potevano più garantire i servizi ai clienti. Inoltre, un bambino disabile residente in zona era costretto a utilizzare uno stallo lontano 200 metri da casa, collocato in pendenza e quindi pericoloso».





Con la nuova viabilità, il divieto di sosta verrà eliminato e lo stallo disabili è stato spostato davanti all’abitazione del bambino.

«Ringrazio – conclude Carnazza – AMTS e l’Ufficio Traffico Urbano per la collaborazione. È un intervento che coniuga sensibilità sociale, attenzione alle fragilità e buon senso amministrativo».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.