La messinese Caterina La Rocca è stata eletta responsabile organizzazione nazionale della Rete degli Studenti Medi nell’VIII congresso nazionale a Latina il 4 e il 5 Settembre.

Caterina La Rocca studentessa di Rodì Milici ha studiato presso il liceo classico Luigi Valli di Barcellona Pozzo di Gotto. Durante gli anni della scuola è stata rappresentante di consulta nel suo liceo e a partire dal 2023 presidente della consulta provinciale degli studenti di Messina e coordinatrice regionale delle consulte siciliane. È stata eletta coordinatrice provinciale della Rete degli Studenti Medi di Messina nel 2024.



“È una grande responsabilità raccogliere il mandato dell’esecutivo uscente. Sarà nostro compito rilanciare l’iniziativa politica per la tutela del diritto allo studio per tutte le studentesse e tutti gli studenti. La mia elezione a responsabile organizzazione nazionale è il frutto del percorso fatto dalla comunità della base della Rete degli Studenti Medi Messina e va considerato un riconoscimento collettivo. C’è tanto lavoro da fare a partire dall’autunno, sarà nostro compito mantenere l’attenzione sul Genocidio in Palestina e lottare per le tutele di studentesse e studenti che si approcciano al primo giorno di scuola: dall’edilizia scolastica, alla pace e all’antimafia” dichiara Caterina La Rocca.



Gli altri membri del nuovo esecutivo nazionale sono la coordinatrice nazionale Angela Verdecchia e Sophie Volpato, Carlo Fanfoni, Antonio Masini e Pietro Clementelli in qualità di membri dell’esecutivo nazionale.

