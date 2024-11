“Sono estremamente soddisfatta per l’approvazione del nuovo Contratto di Servizio con Re.Se.T., un passo fondamentale per migliorare i servizi della nostra città e garantire maggiore stabilità operativa e lavorativa”, dichiara la consigliera comunale Caterina Meli (Forza Italia).

L’emendamento presentato dalla Terza Commissione Consiliare, di cui Meli è membro, ha introdotto una modifica significativa alla durata del contratto, estendendola da sei a nove anni. Questo cambiamento, accolto positivamente dal Consiglio Comunale, consentirà una pianificazione a lungo termine, favorendo una gestione più strutturata e continuativa dei servizi essenziali per Palermo. “Questa estensione è fondamentale per migliorare l’efficienza operativa e supportare la società partecipata, creando maggiore stabilità per i lavoratori e contribuendo al benessere dei cittadini”, ha commentato la consigliera.

“Questo contratto segna una svolta per Palermo e per i lavoratori di Re.Se.T. Continueremo a vigilare affinché le risorse pubbliche siano utilizzate con trasparenza e rigore, garantendo servizi di qualità e una gestione attenta alle esigenze della comunità”, ha concluso Caterina Meli.

La consigliera ha inoltre espresso soddisfazione per l’aumento delle ore lavorative dei dipendenti di Re.Se.T., un risultato prioritario perseguito dalla Terza Commissione. Questo progresso coincide con l’ampliamento dei servizi erogati, che includono diserbo, disinfestazione, derattizzazione e manutenzione straordinaria.

Esprime invece amarezza nei confronti dell’emendamento presentato dal collega Milazzo, di Fratelli d’Italia, che non solo conferma il limite temporale per la pulizia delle spiagge da maggio a ottobre, ma subordina ogni eventuale estensione o intervento urgente all’approvazione del Consiglio Comunale. Questi interventi, inoltre, sono vincolati alla previa verifica della copertura finanziaria e al rispetto del piano di riequilibrio economico, introducendo inevitabili lungaggini burocratiche che rischiano di ostacolare una gestione tempestiva ed efficace del servizio.

“Questo emendamento, pur approvato, risulta poco funzionale sia per l’amministrazione sia per Re.Se.T., poiché introduce vincoli che complicano la pianificazione e l’ottimizzazione del servizio di pulizia delle spiagge. Potremmo dire che è una sorta di ‘palla al piede’ per l’azione amministrativa, nonché un ostacolo operativo”, ha dichiarato Meli.

