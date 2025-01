La Consigliera Comunale Caterina Meli richiama l’attenzione di AMG Energia sulla situazione dell’illuminazione pubblica nella zona di Valdesi, dove le recenti piogge hanno creato forti disagi. L’area particolarmente trafficata, caratterizzata da una carreggiata ampia e da veicoli che viaggiano a velocità sostenute, la mancanza di illuminazione adeguata rappresenta un rischio per la sicurezza stradale e pedonale.







“I cittadini hanno segnalato con preoccupazione i disservizi nell’illuminazione pubblica, che richiedono un intervento urgente. Comprendiamo le difficoltà tecniche legate agli allagamenti, ma è fondamentale trovare soluzioni rapide ed efficaci per garantire la sicurezza di tutti,” ha dichiarato la Consigliera Meli.

Richiesta formale ad AMG Energia

Per affrontare concretamente la situazione, Caterina Meli ha presentato una richiesta ufficiale ad AMG Energia con oggetto: “Richiesta intervento per il ripristino dell’illuminazione pubblica presso la zona Valdesi e vie sotto elencate”. Le aree interessate comprendono:

• Via Salina

• Via Clio

• Via Penelope

• Via Martini

• Via Calliope

• Via Nausica

• Piazza Ulisse

• Vie limitrofe





Nella comunicazione, la Consigliera ha evidenziato:

“Su segnalazione dei cittadini residenti, si invita l’Azienda AMG a predisporre un intervento urgente nelle vie indicate, poiché i pali della luce risultano spenti a causa di un guasto. Si segnala inoltre che, in assenza di un’adeguata illuminazione, si sono verificati episodi di furto e alcune persone sono inciampate nelle buche presenti sui marciapiedi. Confidando in un tempestivo riscontro, porgo cordiali saluti.”





La risposta di AMG Energia

AMG Energia ha comunicato che “è attualmente in corso un intervento di manutenzione per la riparazione del guasto sull’impianto di illuminazione e su quelli della zona di pertinenza (Ebe/Perseo/Giunone). Laddove possibile, il servizio di illuminazione è garantito a punti luce alternati. Si informa inoltre che sono già stati effettuati interventi di riparazione sul circuito indicato, che, anche a causa degli allagamenti, è più soggetto a disservizi.”





Pur riconoscendo l’impegno di AMG Energia, resta fondamentale proseguire con determinazione per risolvere definitivamente le criticità e ripristinare in tempi brevi l’illuminazione nelle zone interessate.

Luogo: Via nausica, PALERMO, PALERMO, SICILIA

