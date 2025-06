“Il Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia a Roma, che si è svolto questo sabato, è molto più di un semplice incontro politico: è la prova concreta che le nuove generazioni sono pronte a raccogliere la sfida del futuro con passione, valori e impegno civile”.





Così Caterina Meli, consigliera comunale di Palermo e rappresentante di Forza Italia, commenta l’evento che ha riunito oltre 650 delegati da tutta Italia. Un’occasione non solo di confronto interno, ma di apertura al dialogo con la società, come dimostra anche la partecipazione di voci esterne come l’artista Fedez.





“I nostri giovani – prosegue Meli – si stanno dimostrando sensibili a temi cruciali come il disagio giovanile, la salute mentale e le periferie. È evidente che esiste una generazione consapevole, pronta a mettere energia e competenze al servizio del bene comune”.





Un ruolo di primo piano è stato ricoperto dalla delegazione della provincia di Palermo, guidata dall’ingegnere Orazio Rubino, Segretario provinciale dei Giovani di Forza Italia. “Rubino – sottolinea Meli – rappresenta il volto dinamico e competente della nuova generazione del partito nella nostra provincia, portando a Roma le istanze e le proposte dei territori, in un’ottica di crescita e inclusione”.





Parole condivise anche dal segretario nazionale Antonio Tajani, che ha sottolineato l’importanza di ascoltare tutte le sensibilità per affrontare il disagio delle periferie e dei quartieri più fragili, proponendo soluzioni concrete e inclusive.





“Con il loro entusiasmo e il loro radicamento nei valori liberali – aggiunge Meli – i giovani di Forza Italia rappresentano oggi un esempio virtuoso di partecipazione e cambiamento positivo”.





A chiudere il congresso è stato un momento significativo: l’elezione del nuovo segretario nazionale dei Giovani di Forza Italia. Simone Leoni, candidato alla guida del movimento giovanile, incarna quel rinnovamento nella continuità che il partito si è dato come missione.





“A lui e a tutti i giovani impegnati – conclude Caterina Meli – rivolgo il mio più sincero augurio di buon lavoro. La politica ha bisogno della loro energia e visione per costruire un futuro più giusto, più coeso e ricco di opportunità”.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.