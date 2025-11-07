Un’area degradata accanto la Chiesa di Partanna Mondello verrà riqualificata. Iniziativa ideata dall’Associazione Aiace

Alle prime ore del mattino presso l’area antistante il Cortile Campisi e la via Partanna Mondello, si è svolto un sopralluogo, per riqualificare rigenerare l’area sopradetta. “Questo progetto nasce in seno ad una “Rete di Comunita” – ci dice Eduardo Marchiano Presidente dell’Associazione Aiace – costituita in seno alla Settima Circoscrizione con delibera n. 398 del 31.10.2023 che prevede la partecipazione di enti come il Cesvop, di cooperative sociali, scuole, parrocchie, associazioni del terzo settore, forze dell’ordine, etc, presenti nel territorio della circoscrizione stessa. Noi come associazione Aiace Palermo sin da subito abbiamo voluto farne parte, perchè lo abbiamo ritenuto uno strumento valido e importante, uno strumento dove potere contrastare la rassegnazione di tanti che non credono piú che un luogo indecoroso e abbandonato al degrado e all’illegalità, può diventare invece uno spazio bello e sicuro”.





Lo spazio menzionato anche se piccolo, in atto è un luogo degradato e molto frequentato stante la vicinanza alla Chiesa e l ‘associazione Aiace ha presentato un progetto, denominato “RigeneriAmo la Piazza”, al fine di riqualificarlo .

L’incontro è stato fortemente voluto dalla Consigliera Comunale Catia Meli – che ci ha detto:” Ho voluto invitare sul posto per un sopralluogo, per dare un supporto decisivo al progetto redatto dall’Associazione Aiace, l’assessore Pietro Alongi, i dirigenti di villa e giardini e Rap, il Presidente della Settima Circoscrizione Giuseppe Fiore, la Dirigente Scolastica dell’ Istituto Comprensivo Statale “Borgese” Anna Maria Caruana, il Parroco Flavian Osuagwu della Chiesa S.M. degli Angeli (che ha mandato un suo rappresentante), Egle Calamia e Antonio Sparacio del Cesvop ( i quali hanno pianificato l’attività propedeutica e di ponte tra l’amministrazione e le associazioni) ed Eduardo Marchiano. Ringrazio tutti per la loro disponibilità. Durante il sopralluogo – aggiunge Catia Meli – sono stati richiesti interventi di:





Piantumazione di nuovi alberi nelle aiuole dove, a seguito delle potature, sono rimasti soltanto i cercini, manutenzione e potatura del verde pubblico nelle strade limitrofe, diserbo nelle vie non ancora inserite nella programmazione, spazzamento urgente da parte della RAP nelle vie esposte ad allagamenti, verifica delle criticità infrastrutturali e delle aree soggette ad allagamenti

Installazione di arredi urbani (cestini e panchine) nella parte adiacente alla parrocchia e difronte

Inoltre, è stato concordato che la parte danneggiata della piazzetta sarà inserita nei lavori di manutenzione programmati per l’inizio del 2026, così da completare il percorso di riqualificazione e restituire piena fruibilità all’intera area.

Un passo importante verso una Partanna Mondello più verde, – conclude Meli – accogliente e sicura, grazie alla collaborazione tra istituzioni, scuola, associazioni e cittadini che credono nel valore della cura dei luoghi e della comunità.

