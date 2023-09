È un viaggio nel Verismo quello proposto quest’anno dal Sicilia Classica Festival nella suggestiva e panoramica cornice del Teatro Antico di Taormina. Cavalleria Rusticana di Mascagni, Pagliacci di Leoncavallo e la Carmen di Bizet sono infatti le tre Opere classiche che verranno portate in scena da un cast composto prevalentemente da giovani professionisti, con la regia di Salvo Dolce e la direzione artistica di Nuccio Anselmo.

“Tre tappe che hanno in comune- spiega il Presidente del Sicilia Classica Festival, Francesco Ciprì- un epilogo finale non felice, e che scandagliano tematiche purtroppo ancora attuali quali sono quelle afferenti alle relazioni insane e all’incapacità di gestire le emozioni negative. Tre Opere che vogliamo raccontare esaltando quella bellezza visionaria che le contraddistingue e che può farsi speranza nel dolore della tragedia”.

Il via il prossimo mercoledì 20 settembre, alle ore 21, con una rappresentazione innovativa di Cavalleria Rusticana, cui seguirà quella di Pagliacci, sempre nella stessa serata.

“Sarà una Cavalleria Rusticana molto danzata- anticipa la coreografa Stefania Cotroneo- a differenza di come concepito più classicamente. Il pubblico si stupirà nel vedere sedie simulare cavalli o giacche prendere vita. In generale abbiamo lavorato alla messa in scena di una sorta di danza teatro, mentre per Pagliacci lo sviluppo coreografico è improntato su acrobazie ed effetti speciali ad opera di personaggi fantastici”.

“Avrà un’atmosfera visionaria- aggiunge il regista Dolce facendo riferimento all’Opera di Mascagni- Mi sono molto soffermato sulle suggestioni musicali di ogni singolo quadro e le conseguenti visioni simboliche che si tramutano in immagini sceniche fatti di gesti rituali evocati dal coro e dal corpo di ballo. Il pubblico vedrà un’eleganza siciliana antica ma non rurale”.

Protagonisti, per Cavalleria Rusticana, saranno il mezzosoprano Anastasia Pirogova nel ruolo di Santuzza, il tenore Alberto Profeta nel ruolo di Turiddu e il baritono Noh Dongyong nel ruolo di Alfio. In Pagliacci, il soprano Isidora Moles sarà Nedda, Alberto Profeta interpreterà Canio e Noh Dongyong vestirà i panni di Tonio. Regia di Salvo Dolce, Coro ed Orchestra del Sicilia Classica Festival diretti dal Maestro Francesco Di Mauro, coreografie di Stefania Cotroneo, costumi di Fabrizio Buttiglieri, luci Gabriele Circo, trucco e parrucco Alfredo Danese, direttore artistico Nuccio Anselmo.

Con uno stile registico innovativo e moderno, nonché con coreografie ricche di movimenti ed effetti scenici ad hoc sulla musica trascinante di Bizet, è stata pensata anche la rappresentazione de la Carmen, in scena venerdì 22 settembre alle ore 21. Dopo il successo da sold out della prima recita, lo scorso 19 agosto all’Anfiteatro Villa a Mare di Terrasini, a Taormina l’Opera vedrà anche la partecipazione del Piccolo Coro Città di Taormina, ovvero di sessanta bambini tra i 6 e i 14 anni diretti dal Maestro Ivan Lo Giudice.

Protagonisti sul palco: il mezzosoprano Karina Demurova nel ruolo di Carmen, il tenore Facundo Munoz per Don José e il baritono Giacomo Medici nel ruolo di Escamillo. Regia di Salvo Dolce, Coro ed Orchestra del Sicilia Classica Festival diretti da Alessandra Pipitone, Piccolo Coro Città di Taormina diretto dal Maestro Ivan Lo Giudice, coreografie di Stefania Cotroneo, Scenografie de La Bottega Fantastica, costumi Fabrizio Buttiglieri, luci Gabriele Circo, direttore artistico Nuccio Anselmo.

È possibile acquistare i biglietti qui: http://www.vivaticket.com/it/Ticket/pagliacci-cavalleria-rusticana/204604 –http://www.vivaticket.com/it/ticket/carmen/204602?fbclid=iwar0onwmmixe8uaagbqftevxbzwjzp2fqyjgavjzye4syeiv4tvgqrjqvvl0- oppure chiamando al 339- 5299932

Pagina Facebook Sicilia Classica Festival: https://www.facebook.com/siciliaclassicafestival

CAST CAVALLERIA RUSTICANA- SICILIA CLASSICA FESTIVAL

Anastasia Pirogova- Santuzza

Alberto Profeta- Turiddu

Marta Di Stefano- Mamma Lucia

Noh Donyong- Alfio

Julia Di Girolamo- Lola

CAST PAGLIACCI- SICILIA CLASSICA FESTIVAL

Isidora Moles- Nedda

Alberto Profeta- Canio

Noh Donyong- Tonio

Enrico Maria Piazza- Beppe

Giovanni Palminteri- Silvio

CAST CARMEN- SICILIA CLASSICA FESTIVAL

Karina Demurova- Carmen

Facundo Munoz- Don José

Giacomo Medici- Escamillo

Giovanni Palminteri- Morales

Andrea Carcassi- Zuniga

Ester Gabriella Ventura- Micaela

Andreina Drago- Mercedes

Martina Saviano- Frasquita

Francesco Ciprì- Dancairo

Enrico Maria Piazza- Remendado

Luogo: Teatro Antico di Taormina

