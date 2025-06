Carlo Antonio Biondo Tutti i blog

L’attesa ricorrenza del 13 giugno: Sant’Antonio, dottore del vangelo, compagno di viaggio, uomo come noi, freccia luminosa che ci guida – intervista al parroco cappuccino fra’ Aurelio Biundo.



Dal Centro per l’Impiego l’avviso di di assunzione da parte di enti pubblici di 15 persone appartenenti alle categorie protette.

Dal 16 per cento di San Mauro al 38 per cento di Isnello, comunque lontano il quorum del 50 + 1 per cento. Bassa l’affluenza per i 5 referendum. Analisi del voto con il segretario Pd di Castelbuono Luciana Cusimano; Giuseppe Guarcello, Cgil e Gaetano Lapunzina, segretario Pd Cefalù.

Dal 16 per cento di San Mauro al 38 per cento di Isnello, comunque lontano il quorum del 50 + 1 per cento. Bassa l'affluenza per i 5 referendum. Analisi del voto con il segretario Pd di Castelbuono Luciana Cusimano; Giuseppe Guarcello, Cgil e Gaetano Lapunzina, segretario Pd Cefalù.





