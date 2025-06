I seminaristi Thimothée Paulin Eloundou Oloua e Esteban Manuel Luna riceveranno il ministero del Lettorato. Lo ha annunciato il vescovo di Cefalù S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante al termine della celebrazione giubilare con il clero diocesano presso il Santuario Spirito Santo di Gangi (PA) lo scorso 30 maggio 2025. La decisione del Vescovo Marciante è arrivata dopo aver ascoltato il parere dell’equipe formativa del Seminario, della Commissione degli scrutini per i Ministeri e gli Ordini Sacri e dei parroci delle parrocchie alle quali i seminaristi sono stati affidati per il servizio pastorale.

Thimothée Paulin Eloundou Oloya, 27 anni, proviene dalla diocesi di Obala, in Camerun, ed è stato accolto nel seminario vescovile di Cefalù l’8 luglio 2023. Il suo arrivo è un altro frutto del rapporto fraterno tra la Chiesa di Cefalù e quella di Obala che nel 2019 ha permesso l’arrivo a Cefalù dei seminaristi Gabriel Ewodo Evina Messomo e Wilfried Michel Ebode Atangana che, ordinati presbiteri il 23 agosto 2024, oggi prestano servizio come collaboratori nelle parrocchie di Campofelice di Roccella e Lascari e per le attività del Seminario.

Il seminarista Thimothée Paulin ha seguito il corso di italiano in diocesi e i corsi di teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “S. Giovanni Evangelista” di Palermo.

Il Vescovo Marciante conferirà a lui il ministero del Lettorato mercoledì 2 luglio nella Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Alia.

Esteban Manuel Luna, 33 anni, proviene invece dall’Argentina ed è stato accolto nel seminario vescovile di Cefalù il 3 maggio 2023. Ha seguito i corsi di teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “S. Giovanni Evangelista” di Palermo. Esteban Manuel fa parte di “Hogares Nuevos Obra de Cristo”, un’Associazione privata internazionale di fedeli, fondata nel 1982 nella città di Rufino, in Argentina, da Padre Ricardo Facci e presente oggi in 16 Paesi (13 in America Latina, 3 in Europa: Spagna, Russia, Italia).

Il Vescovo gli conferirà il ministero sabato 5 luglio nella Parrocchia Santa Rosalia di Campofelice di Roccella.

Ringraziamo il Signore per il dono delle vocazioni al ministero ordinato e preghiamo per questi nostri fratelli, perchè conformino la loro vita al Vangelo di Cristo Gesù.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.