L’Opera Pia “Cav. Salvatore Genchi Collotti” di Cefalù (PA) apre le porte alla città per un momento di festa con gli anziani. L’appuntamento, previsto per venerdì 27 giugno 2025, vedrà il coinvolgimento degli ospiti della Casa di riposo, gli operatori, i parenti, bambini e ragazzi, famiglie e cittadini, per vivere un bel momento di condivisione nella storica struttura cefaludese.

Saranno diversi i momenti che scandiranno il pomeriggio. A partire dalle 16 si svolgerà “Favole e Musica”, una iniziativa rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni; dalle 17 poi al via la “Macchina dei Sogni” rivolta ai ragazzi dai 10 ai 15 anni.





Al termine delle attività pensate per i più piccoli e le loro famiglie, seguirà la benedizione degli spazi comuni dell’Opera Pia. Il pomeriggio si concluderà con un momento di condivisione e convivialità.

Per tutte le informazioni è possibile contattare la struttura telefonicamente al 3921987472, scrivendo a ipab.genchicollotti@gmail.com o visitando il sito www.casaperanzianigenchicollotti.it.

