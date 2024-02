E’ già passato un mese da quando si è tenuto il festival cinematografico del progetto D.B.Y. – Directed By YOU(th), co-finanziato dal programma CERV (Citizens, Equals, Rights and Values) dell’Unione Europea, eppure le curiosità sull’evento non si sono ancora concluse.

All’evento (che, ricordiamo, si è tenuto presso la sala bianca del Centro Sperimentale di Cinematografia sede Sicilia, situata ai Cantieri Culturali alla Zisa del capoluogo siciliano) sono stati presentati quattro cortometraggi inediti su tematiche sociali molto diverse tra loro. Alla fine della giornata, il corto vincitore si è rivelato essere quello di Ioana Iuliana Zaleschi, studentessa di Lingue e Letterature dell’Università degli Studi di Palermo, dal titolo “In Tutto e per Tutto”. Il video-documentario pone luce su una questione molto rilevante ma che, tuttavia, continua a non avere la risonanza che merita: la situazione delle famiglie arcobaleno in Sicilia.

Il corto contiene una doppia intervista a due famiglie omo-genitoriali: quali sono le sfide e gli ostacoli che esse affrontano quotidianamente? Nel video, Alessia, Daniela, Ivano e Giuseppe si raccontano e parlano di come sono approdat* alla decisione di diventare famiglia, quali riflessioni, pensieri, preoccupazioni hanno attraversato le loro menti prima di intraprendere questo passo così determinante e, soprattutto, il loro incontro con l’associazione Famiglie Arcobaleno, punto di riferimento per tante famiglie omo-genitoriali (e non solo) in tutta Italia.

Il cortometraggio, della durata di circa 12 minuti, è stato votato dalla maggior parte del pubblico presente in sala durante il festival e verrà proiettato durante il festival internazionale del progetto, che si terrà a Thessaloniki, in Grecia, il prossimo 3 aprile.

Al festival internazionale, CEIPES ETS (organizzazione no-profit con sede nel quartiere Uditore di Palermo e che si è occupata di organizzare l’evento) presenterà anche il documentario del secondo classificato e rappresenterà l’Italia durante il contest, che vedrà la partecipazione di altri documentari provenienti da Bulgaria, Austria, Spagna, Irlanda, Romania e Grecia.

