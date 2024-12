Celebrata lo scorso venerdì 6 dicembre 2024 nella nuova palestra della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo “G. Verga” di Canicattini Bagni, dedicandola allo Sport, in particolare al Baskin, la Giornata internazionale delle persone con disabilità.

All’iniziativa coordinata dalla Prof.ssa di Scienze Motorie, Silvana Uccello, hanno preso parte anche gli studenti dell’I.I.S. Polivalente Palazzolo Acreide e del locale Liceo Scientifico “Leonardo da Vin-ci”, alla presenza di genitori, rappresentanti di classe, della Dirigente scolastica del Comprensivo canicattinese, Dott.ssa Clorinda Coppa, e dell’Assessore comunale allo Sport, Salvatore Di Mauro, che ha portato i saluti del Sindaco Paolo Amenta.

Una giornata dedicata alla promozione dei diritti delle persone con disabilità e alla sensibilizzazione degli studenti sull’importanza di garantire a tutti una partecipazione equa e un coinvolgimento pieno, dando spazio, soprattutto, agli strumenti utilizzabili per la loro inclusione nella vita di tutti i giorni.

Sotto la consulenza e collaborazione dell’allenatore brevettato E.I.S.I. (Ente Italiano Sport Inclusivi) Mario Carpinteri, sono stati presentati ai giovani studenti i principi fondanti e le regole del Baskin, per cui sono attivi Campionati ai vari livelli, che permettono, attraverso l’applicazione di agevolazioni per chi ha difficoltà o complicazioni per chi è più capace, di partecipare, tutti allo stesso livello e fornire il proprio apporto per il risultato finale.

Una giornata, quella di venerdì, preceduta nel corso della settimana da una serie di attività svolte nei tre ordini di scuola con il supporto del personale docente, per far conoscere e aprire un’attenta riflessione sui temi della disabilità e dell’inclusione, nella scuola come nella società civile, dei diversamente abili.

La prova in campo oltre a dimostrarsi coinvolgente e partecipata tra i ragazzi delle varie classi, ha emozionato non poco i partecipanti, e non solo loro, ad iniziare da genitori e insegnanti che non si sono risparmiati nel tifo.

Sensibilizzazione e inclusione attraverso lo Sport, in questo caso il Baskin per permettere nella vita di tutti i giorni ai giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze). Cosa possibile con il Baskin permettendo la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un canestro.

Un modo anche per andare oltre la concezione della struttura sportiva “ufficiale”, in particolare se effettuata a scuola dove diventa un vero e proprio laboratorio di socializzazione e inclusione.

Un concerto questo ripreso anche dagli interventi della Dirigente Clorinda Coppa e dall’Assessore Salvatore Di Mauro che, portando i saluti del Sindaco Paolo Amenta, ha ricordato come l’Amministrazione comunale sia da sempre attenta e sensibili a garantire interventi e servizi per le disabilità, sia in famiglia come a scuola e nella società, ad iniziare dall’assetto urbanistico cittadino dove per l’80 per cento sono state abbattute le barriere architettoniche e il restante si sta completando con la redazione del PEBA, il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, garantendo così la maggiore fruibilità possibile a tutti, per una città accessibile tesa a migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini, accrescendo, nel contempo, l’impegno ad implementare Sport inclusivi come il Baskin.

La giornata si è conclusa con una piccola festa alla quale hanno dato il loro contributo le famiglie e le varie rappresentanti di classi, insieme alle imprese cittadine della panificazione i Panifici “Cerruto” e “N’de Carusi”.





CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

