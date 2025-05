In occasione della Giornata Mondiale della Terra indetta dall’ONU per celebrare la nostra Madre Terra, Nuova Acropoli Catania ha realizzato due appuntamenti: la riqualificazione dell’area verde di Via Fimia, di fronte alla propria sede associativa (via Fimia 34), nel quale si è realizzato il secondo incontro dall’impronta culturale.Durante il primo appuntamento i volontari, e alcuni cittadini, si sono impegnati ad esprimere il rispetto verso la Madre Terra attraverso la pulizia, la manutenzione e la riqualificazione di quello che hanno definito il “Giardino di Quartiere”, ossia, uno spazio verde comune che si trova quasi tutto lungo via Fimia. Sono stati raccolti rifiuti abbandonati, sono stati ripristinati 3 cestini per l’immondizia, stabilizzate 2 panchine ed è stata realizzata una piccola aiuola che, si spera, possa accogliere una “bibliocasetta”, che i volontari stanno già costruendo. Insomma, l’inizio di un’opera che sicuramente non finirà qui. Il secondo appuntamento, un incontro culturale dal titolo “Le sette leggi della Natura”, è stato condotto da Vincenzo Messina, presidente di Nuova Acropoli Catania e dalla professoressa Antonella Russo. Tramite le parole dei relatori i partecipanti sono stati stimolati alla riflessione sul legame con la terra e le sue leggi, nonché sulla necessità di armonizzarsi a tutto questo. L’incontro culturale è stato poi seguito da un momento artistico che ha visto alcuni volontari esibirsi in canti dedicati alla Terra, per poi riunirsi fuori dalla sede per eseguire una danza circolare, simbolo di unione e fraternità, insieme ai cittadini.Conclude Vincenzo Messina: “tutti siamo parte del Tutto e se questo Tutto è meraviglioso, se quando vediamo un tramonto, le stelle, la natura che si esprime ci meravigliamo, ricordiamo che anche noi siamo parte di questa meraviglia, ma solo se ci armonizziamo ad essa.”

Luogo: Nuova Acropoli, Via Fimia , 34, CATANIA, CATANIA, SICILIA

