La meccanica quantistica ha fatto irruzione nel mondo scientifico più di un secolo fa, dando luogo ad una rivoluzione culturale di enorme portata, con straordinarie ripercussioni nella vita quotidiana. Ciò nonostante, la teoria viene ancora percepita come surreale e basata su principi la cui comprensione è preclusa ai più. D’altra parte, quando tutto intorno a noi diviene “quantum” è importante abbandonare ogni reticenza ed impegnarsi a comprendere, con rigore e coraggio, i fondamenti della meccanica quantistica, così da apprezzare i nuovi scenari e le inedite prospettive che essa ci regala.





Accogliendo l’invito delle Nazioni Unite a celebrare il 2025 come anno internazionale della scienza e tecnologia quantistica, mercoledì, 19 febbraio, dalle 9 alle 13, in occasione dell’ incontro “ È un mondo quantistico”, gli studenti dell’ I.i.s “Leonardo” incontreranno nell’aula magna, qubit ed entanglement, teletrasporto e quantum-computer, con l’aiuto della prof.ssa Elisabetta Paladino dell’ Università di Catania e della dr.ssa Paola Verrucchi, ricercatrice dell’Istituto dei Sistemi Complessi del CNR e docente per l’ Università di Firenze.





Nel pomeriggio alle 16, è previsto sempre in aula magna l’incontro sul tema “I fondamenti della fisica quantistica e le sue applicazioni”, con l’autorevole presenza delle relatrici: la professoressa Elisabetta Paladino dell’Unict e la dott.ssa Paola Verrucchi del CNR e dell’Unifi.

Seguirà un incontro-confronto con i docenti del “Leonardo” sul tema “La didattica della meccanica quantistica”. L’ evento è stato coordinato dal dipartimento di matematica e fisica del liceo “Leonardo”, diretto dalla docente Agata Santoro collaborata dai colleghi.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

