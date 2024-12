La Sicilia del Gattopardo, per una sera, sarà protagonista a Palazzo Fazio con lo chef Giuseppe Geraci patron del ristorante Modì. L’idea nasce per far rivivere i fasti raccontati nel celebre romanzo di Giuseppe Tomasi da Lampedusa, in un viaggio tra cucina, tradizione, cultura, storia, letteratura e musica, in un contesto di pura raffinatezza. Fil rouge della serata sarà la grande cucina siciliana interpretata dallo chef del Modì di Torregrotta, tra le atmosfere di un tempo. L’appuntamento è per venerdì 27 Dicembre alle ore 20.30 negli antichi saloni di Palazzo Fazio a Barcellona Pozzo di Gotto.



La cena evento ripercorrerà le atmosfere del Gattopardo con le ricette storiche dell’epoca tra i sontuosi tavoli addobbati. Il piatto principe della cena dei Monsù sarà il timballo di maccheroni descritto da Tomasi di Lampedusa con dovizie di particolari (…l’oro brunito dell’involucro, la fragranza di zucchero e cannella che ne emanava…). Molto ricco il menu degustazione che si concluderà con il buffet di dolci tipici della tradizione siciliana e il “Trionfo di gola”.

In abbinamento al menu degustazione ci saranno i vini della storica cantina siciliana Tasca d’Almerita, selezionati dalla sommelier del Modì Alessandra Quattrocchi. Un evento enogastronomico unico dove anche la musica sarà protagonista con la cantante Lunaspina Caruso che ha partecipato a X Factor 2024.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.