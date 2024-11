Per contrastare il cambiamento climatico che sta lasciando a secco Agricoltura e Zootecnia, un bando del governo regionale guidato da Renato Schifani che mette a disposizione 100 milioni di euro. L’Università di Palermo, con i dipartimenti di Ingegneria e di Scienze agrarie, alimentari e forestali, ospita, giorno venerdì 22 novembre 2024 con inizio alle ore 9, presso l’Aula Capitò, Edificio 7, Dipartimento di Ingegneria in viale delle Scienze a Palermo, una giornata di approfondimento sul tema e fare il punto, insieme agli stakeholder del settore, sulle opportunità offerte dallo sfruttamento delle risorse idriche non convenzionali: dal riciclo delle acque reflue per le colture ai mini-dissalatori.

L’evento è organizzato dal Consorzio di ricerca per lo sviluppo di sistemi innovativi agroambientali (CORISSIA) in collaborazione con la Federazione regionale dei dottori Agronomi e Forestali di Sicilia.

Una mobilitazione nell’ambito della “terza missione” universitaria per contribuire ad affrontare il problema della sostenibilità dell’approvvigionamento idrico, ai fini del soddisfacimento della domanda in Sicilia e nelle Isole Minori. Il settore agricolo siciliano nell’ultimo anno ha pagato un prezzo alto, non solo in termini di produzione annuale, ma anche rispetto alle produzioni attese del prossimo anno.

Durante i lavori che mettono al centro le risorse idriche non convenzionali al servizio del sistema agricolo siciliano, si metterà in evidenza il contributo degli impianti di dissalazione come risposta all’emergenza idrica, verranno presentati e discussi aspetti agronomici legati all’impiego di acque salmastre, i processi e le tecnologie di dissalazione, il riuso delle acque reflue, le tecnologie correlate e le possibili integrazioni in ambito di economia circolare, gli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, le implementazioni correnti e le prospettive future.

Un’occasione, quindi, di incontro tra tutti gli stakeholders che consentirà un dialogo tra esperti provenienti dal mondo della ricerca scientifica e tecnologica, dall’industria, dalle istituzioni e dagli operatori del settore.

L’attività rientra anche nei percorsi formativi ordinistici della Federazione degli agronomi, per Agronomi e Dottori forestali, da potere svolgere in presenza o da remoto, collegandosi al link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3akHVWNgwUgmc_SknmHS49pDdjipTJ5Ue4jMpVvyryok1%40thread.tacv2/1731178192129?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%227ccb392c-1d3f-4508-b98b-7cbdbb029adc%22%7d

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Prof. Salvatore La Bella – email: salvatore.labella@unipa.it – cell. 3286349868

Ing. Fabrizio Vicari – email: fabrizo.vicari@resourseas.com – cell. 3208253065

Dott. Davide Farruggia – email: davide.farruggia@unipa.it – cell. 3319010334

Programma

Venerdì 22 Novembre 2024 ore 8:30-13:00

08:30 Registrazione dei partecipanti

09:00 Introduzione a cura del Prof. Salvatore La Bella – Dipartimento SAAF, Università di Palermo

Saluti di apertura:

Prof. Livan Fratini – Direttore del Dipartimento di Ingegneria, Università di Palermo

Prof. Baldassare Portolano – Direttore del Dipartimento SAAF, Università di Palermo

Prof. Claudio Leto – Presidente del Consorzio di Ricerca CoRiSSIA

Prof. Salvatore Barbagallo – Assessore dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

Dott. Dario Cartabellotta – Commissario per l’emergenza siccità in agricoltura della Regione Siciliana, Dirigente Generale del Dipartimento dell’agricoltura

Dott. Vincenzo Guella, Direttore dell’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia

Dott. Salvatore Fiore – Presidente della Federazione regionale dei dottori Agronomi e Forestali della Sicilia

Moderatore: Prof. Giorgio Micale – Dipartimento di Ingegneria, Università di Palermo

9:30 “A Rainfall Carrol”. Stessa storia, finale differente? – Prof. Leonardo Noto, Università di Palermo

9:50 Aspetti agronomici dell’impiego di acque salmastre in agricoltura – Prof. Mario Licata e Dott. Davide Farruggia, Università di Palermo

10:10 Acque salmastre e soluzioni tecniche sostenibili in orticoltura – Dott. Beppe Benedetto Consentino, Università di Palermo

10:30 La dissalazione al servizio dell’agricoltura: il caso della Spagna – Dott. Silvio Oliva, IDRA Director, Former CEO Fisia Italimpianti

10:50 Soluzioni sostenibili per l’economia circolare delle acque saline – Ing. Fabrizio Vicari, Innovation Manager ResourSEAs srl

11:10 Il riuso delle acque reflue depurate e affinate nel territorio siciliano: intervento strategico nel contesto dei cambiamenti climatici e nell’ottica dell’economia circolare – Prof. Michele Torregrossa, Università di Palermo

11:30 Presentazione Misure del PSR finalizzate agli interventi per emergenza idrica in Sicilia – Dott. Vincenzo Carlino, Dirigente del servizio 2, Dipartimento Agricoltura

11:50 Networking B2B tra imprenditori agricoli e fornitori di tecnologie

12:30 Tavola rotonda – Intervengono: Ordine Dottori Agronomi e Forestali, Federazione degli ordini dei dottori agronomi e forestali della Sicilia, Federazione regionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati della Sicilia, Collegio dei periti agrari, Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Anacli Confagricoltura, Confcommercio, Legacoop Sicilia, Confcooperative Sicilia, Copagri Sicilia, Unicoop Sicilia.

13:00 Chiusura dei lavori





