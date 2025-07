“Vogliamo esprimere il nostro apprezzamento per un’importante decisione che pone le basi per la valorizzazione di uno dei patrimoni più preziosi della nostra città: gli Orti di Cibali (Orti della Susanna). L’apposizione del vincolo ‘livello 3’ su questa area non solo tutela e preserva gli Orti di Cibali, ma permette di immaginare un grande parco urbano, un polmone verde nel cuore della città, in grado di unire storia, natura e cultura in un unico spazio, un vero e proprio ‘Central Park’ Catanese.





Gli orti di Cibali sono un luogo che rappresenta la tradizione agricola e la storia di Catania, sono la testimonianza del rapporto tra città e territorio: la realizzazione di un grande polmone verde con intrisa la storia e la cultura della nostra città, rappresenterebbe un punto di svolta culturale per Catania. Riteniamo che non poteva essere adottata decisione più congrua da parte dell’amministrazione, se è vero che abbiamo sin dall’inizio, ed in particolare da quando si è aperta la fase della manifestazione di interesse per questa aerea (nel mese di febbraio), creduto, pur consapevoli delle difficoltà economiche, che la riqualificazione di questa aerea rappresenti una grande opportunità per ridefinire il volto della città in termini di sostenibilità ambientale e innovazione.





Adesso lavoreremo perché si pongano, in sinergia con tutte le forze di maggioranza e opposizione, le basi per una pianificazione dell’area nel rispetto dei vincoli apposti e si lavori affinché questo centro direzionale, in caso anche con l’aiuto della Regione, venga finalmente riacquisito e dato in concessione permanente al comune di Catania”.

Lo dichiara la coordinatrice Mpa di Catania Pina Alberghina.

