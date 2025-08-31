Se si vuole dirimere la diatriba tra centro e periferia, si deve guardare al quartiere Zen di Palermo, dove i contrasti sono centrali, diventando tema centrale per gli approfondimenti relativi al potere egemonico rappresentato dallo spazio.

Riflessioni, rintracciabili in ambito architettonico, sociologico, politico, filosofico, tutte contenute in “Centro senza centro – Le periferie di Marc Augé” il libro di Paola Nicita, edito da Mimesis, arricchito dalle foto di Emanuele Lo Cascio, che verrà presentato in anteprima alle 18 di venerdì 5 Settembre in piazzetta Bagnasco. A dialogare con gli autori sarà Serena Giordano

Il libro

Un testo nel quale proprio il filosofo Marc Augé, celebre autore della definizione di “non luoghi”, riflette sullo Zen attraverso una sua intervista inedita, curata da Paola Nicita. Viene altresì ricostruita, attraverso punti salienti che intrecciano vari ambiti, la storia di un luogo in statica evoluzione, che racconta la fatica del resistere. Parallelamente ai testi, la narrazione sullo Zen scorre visivamente, con le fotografie di Emanuele Lo Cascio, anch’esse pubblicate per la prima volta.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.