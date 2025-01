“A fronte di un governo siciliano che non riesce a fare fronte alle eterne emergenze dell’Isola, le opposizioni non colgono l’opportunità per rinsaldare le fila”- così dichiara il Vice Segretario Nazionale e Segretario Regionale del Psi, On. Antonino Oddo.



“Mentre negli ospedali si staziona giornate nei pronti soccorsi, mentre in interi quartieri di Palermo non e’ mai iniziata la raccolta differenziata e mentre l acqua negli invasi privi di collaudo da 40 anni viene buttata a mare, dall’altro lato della barricata si va in ordine sparso.



Il PD incapace di prendere il timone delle opposizioni, si attarda a litigare sulle regole congressuali.





Cateno de luca annuncia un ennesimo giro della Sicilia, stavolta si presume spiegando le motivazioni del suo riavvicinamento a destra dopo anni di critiche aspre.

Il resto della potenziale coalizione alternativa a Schifani non trova la forza mi mettere in campo una proposta politica alternativa credibile.

I socialisti in questo quadro rilanciano l esigenza di una grande convention delle opposizioni, riunendo gli stati generali delle forze non solo politiche, ma anche economiche e sociali, che a 2 anni dalle prossime elezioni regionali intendano concorrere a formulare un manifesto/programma che in pochi ma chiari punti identifichi la Sicilia che vorremmo costruire.”

