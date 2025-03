Sarà installata dalla comunità energetica Palermo Est, in via Messina Montagne, a Palermo, una colonnina di ricarica da 350 kw di potenza, realizzata da energia prodotta mediante impianti fotovoltaici. La colonnina, alla quale sono già all’opera i tecnici della Cer, è realizzata dall’azienda Starpower H&C insieme alla Cer Plus Italia srl, ed erogherà energia totalmente green. Sarà a disposizione di coloro che fanno parte della comunità energetica, ad un costo scontato del 40% rispetto agli altri competitori.







La comunità energetica Palermo Est, infatti, è attiva nel territorio con oltre 400 aderenti e 2 MW di potenza di impianti fotovoltaici realizzati nel territorio della città di Palermo e si prepara alla connessione di ulteriori 3 impianti attualmente in costruzione da 1 Mw ciascuno, che saranno attivi entro giugno 2025, per un totale di 5 Mw che potranno soddisfare i consumi di migliaia di famiglie o imprese. La comunità energetica, in questo contesto, coglie l’opportunità per analizzare il bando regionale FESR SICILIA 2021-2027 per favorire la nascita delle comunità energetiche.





“Il programma regionale è sicuramente importante per le comunità energetiche – spiega Salvatore Cerrito, amministratore di Starpower H&C. srl, ideatore degli impianti fotovoltaici della comunità energetica Palermo Est – anche se la dotazione di circa 62 milioni risulta sproporzionata visto che le Cer attive, dall’ultimo report disponibile in Sicilia, sono solo 15 a fine 2024 e la spesa massima per ciascuna Cer è di 420.000. Mi chiedo: qualora ci siano delle comunità energetiche particolarmente attive nel territorio o in territori grandi come il comune di Palermo, che copre oltre 11 cabine primarie, perché limitare l’accesso a solo 1 Mw per Cer? Sarebbe oltremodo limitante per la città di Palermo. Auspichiamo un incontro con l’assessore regionale per verificare la possibilità di modificare tale limite”, conclude Cerrito.

La comunità energetica Palermo Est darà l’opportunità a famiglie, privati e imprese, di poter far parte della Cer attraverso l’invio di una manifestazione di interesse. Tutte le informazioni sono contenute nel sito: www.cerplusitalia.com.

