Iscrizioni entro mercoledì 18 settembre attraverso la piattaforma my.cesvmessina.org per il seminario in presenza che si terrà venerdì 20 settembre (ore 17.30- 19.30) e che darà il via al nuovo percorso formativo promosso dal CESV Messina.

Intitolata “Dati per contare nel volontariato, l’iniziativa di formazione è dedicata alla conoscenza e all’utilizzo dei dati per promuovere la parità di genere.

A partire dalle strategie europea e nazionale che prevedono l’adozione di un approccio basato sui dati per monitorare, valutare e progettare le politiche e le azioni volte a promuovere l’uguaglianza di genere, il percorso formativo sarà curato da Valentina Bazzarin, co-fondatrice e consigliera dell’Associazione Think thank Period.

Ricercatrice, docente, analista di dati e politiche, formatrice e consulente etico per diverse imprese, fondazioni, enti non governativi, associazioni e pubbliche amministrazioni, Bazzarin ha in curriculum esperienze accademiche e professionali a livello internazionale. È dottore di ricerca in Psicologia Generale e Clinica e specializzata in processi cognitivi e sistemi ecologici. Nella sua attività come consulente, invece, si occupa principalmente di disegnare processi etici per design ed efficaci per la riduzione delle disuguaglianze e per il miglioramento della comunicazione pubblica e sociale.

Obiettivi specifici del corso sono: conoscere le modalità per trovare, richiedere e utilizzare i dati aperti e dati disaggregati per genere; utilizzare i dati disaggregati per genere nella costruzione di strategie di comunicazione, di sensibilizzazione e di advocacy contro le disuguaglianze; conoscere e saper utilizzare gli strumenti per monitorare e procedere alla valutazione di impatto di genere delle politiche pubbliche.

Da giorno 20 settembre in poi sarà possibile iscriversi al corso vero e proprio che si svolgerà in quattro appuntamenti, in parte online e in parte in presenza, tra ottobre 2024 e gennaio 2025. Queste le date: sabato 12 ottobre, ore 9.30- 16.30, formazione in presenza e assegnazione dei progetti ai gruppi di lavoro; giovedì 24 ottobre, ore 17.00 – 19.00, incontro online su buone pratiche e follow-up dei progetti; giovedì 21 novembre, ore 17.00 – 19.00, incontro online su networking e follow-up dei progetti introdotto dalla presentazione di una comunità coinvolta nella liberazione dei dati e delle informazioni operante nella Regione come Wikimedia Sicilia e OpenData Sicilia; sabato 18 gennaio, ore 10.00 – 13.00, presentazione dei risultati dei progetti con incontro pubblico in presenza.

Luogo: CESV Messina ETS, Via Salita Cappuccini , 31

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.