Dal CESV Messina nuovo calendario di “Consulenze a km zero” per le associazioni del territorio. Sul tavolo argomenti amministrativi, contabili, finanziari. E ancora: iscrizione e mantenimento dei requisiti per il RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), bilanci e rendiconti, 5xmille, erogazioni liberali e raccolta fondi.

Nei giorni 8 e 9 maggio i consulenti del CESV a saranno infatti a disposizione degli Enti di Terzo Settore: a Capo D’Orlando l’8 maggio, ore 10:30 -12:30, a Messina, l’8 maggio, ore 15:30 – 17:00, e a Letojanni il 9 maggio, ore 10:00 – 12:30.

Per avere l’opportunità di incontrare i consulenti del CESV nei giorni 8 e 9 maggio le associazioni interessate devono prenotarsi a questo link.

L’iniziativa fa seguito alle “Consulenze a km zero” del 2024 che hanno visto grande partecipazione agli incontri svolti nei territori di Letojanni, Santa Teresa di Riva, Capo D’Orlando, Falcone e Milazzo.

Per scoprire tutti i servizi erogati dal CESV Messina, è possibile consultare la Carta dei servizi, aggiornata con le novità previste per l’anno 2025. Il documento descrive i servizi, le attività e le opportunità offerte ai cittadini, ai volontari, alle organizzazioni di volontariato e agli Enti di Terzo settore del Messinese. Inoltre, contiene le informazioni di base sui diversi servizi offerti e indica dove e come farne richiesta.

Luogo: CESV Messina, via Salita Cappuccini , 31, MESSINA, MESSINA, SICILIA

