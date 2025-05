Palermo 8 maggio 2025 – La Cgil sarà mobilitata nel corso del weekend per la campagna in corso sui quesiti referendari su lavoro e cittadinanza per cui si vota l’8 e 9 giugno con varie iniziative: domani alle 10 la camminata dei diritti a Mondello e la pedalata per Gaza e domenica alle 10.30 in piazza Politeama, in occasione della StraPapà.



Domani si terrà la Camminata organizzata dal Coordinamento donne Cgil Palermo. Appuntamento alle 10 nella piazza di Mondello paese, accanto alla statua della Sirenetta. “Cammineremo insieme e fermeremo le persone per informare e sensibilizzare tutti sui contenuti dei cinque referendum – spiega la responsabile del coordinamento donne Cgil Palermo Caterina Altamore – Assieme a noi ci saranno donne di alcune associazioni, per proseguire la camminata dei diritti organizzata l’8 marzo per le vie di Ballarò e che domani si sposta sul territorio. Coinvolgeremo cittadine e cittadini nella riflessione sui diritti, che i quesiti mettono al centro con la richiesta di un lavoro sicuro, tutelato e dignitoso e con il raggiungimento della cittadinanza italiana in cinque anni e non più in dieci”.



Sempre domani mattina sono in programma volantinaggi al mercatino Galileo Galilei in piazzale Giotto e al mercatino di Borgo Nuovo. Il volantinaggio sui referendum sarà fatto anche in occasione della pedalata Life for Gaza, con appuntamento domani alle ore 10 a piazza indipendenza. E i comitati referendari dei territori effettueranno il volantinaggio sabato durante la festa del Finocchietto a Petralia Sottana.



A Piana degli Albanesi, sempre domani, assemblea pubblica cittadina sui referendum alle ore 18, al pub “Al Garage” di Viale 8 marzo.



E domenica volantinaggio alle ore 10.30 a Piazza Politeama in occasione della nuova edizione della StraPapà 2025, che partirà da Piazza Castelnuovo.



“Questo pomeriggio saremo con il nostro banchetto e il materiale divulgativo a Cinisi, nei pressi di Casa Memoria, per la partecipazione alla manifestazione per Peppino Impastato – dice il segretario organizzativo Cgil Palermo Francesco Piastra – La prossima settimana proseguiremo con i volantinaggi nei mercatini di Calatafimi, Villaggio S. Rosalia, Lascari, Passo di Rigano, Villa Tasca, Don Orione, Oreto, Corleone, Collesano, Oreto Nuova, Villa Sperlinga e Corso dei Mille. E ogni venerdì, a partire dal 16 maggio, in via Ruggero Settimo, nei pressi di via Magliocco, il comitato referendario di Palermo sarà presente con un gazebo con il materiale divulgativo sui referendum. Tra i numerosi appuntamenti in programma, sabato 17 maggio volantinaggio nei locali della movida di piazza Sant’Anna con il coordinamento giovani Cgil Palermo e il 20 maggio assemblea cittadina allo Zen”.



Tra le iniziative odierne, nel corso della mattinata sono stati effettuati volantinaggi al mercatino della Zisa, a Termini Imerese, all’Ospedale Giglio di Cefalù, in occasione di un’assemblea della Filcams con le lavoratrici e i lavoratori dell’appalto di pulizie, e presso l’azienda artigiana metalmeccanica Fanale.



