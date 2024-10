Un inizio di stagione scoppiettante e ricco di copiosi applausi per “Che fine ha fatto Pinocchio?”, il primo spettacolo dedicato al teatro per l’infanzia della Compagnia Buio in Sala, fondata da Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia insieme a Silvana D’Anca e Giovanna Sesto.



Sul palco di Teatro Bis, la sala teatrale all’interno della scuola d’arte Buio in Sala, al centro polifunzionale Leonardo Da Vinci, la rivisitazione dell’iconica fiaba più conosciuta di tutti i tempi realizzata dalla fantasia di Paolo Zagame, assistito alla regia da Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi, convince ed entusiasma grandi e piccini per il ritmo, l’allegria contagiosa e l’intelligente ironia che fa riflettere e credere nelle proprie capacità e perseguire i propri sogni.

Uno spettacolo ricco di speranza e di momenti interattivi e musicali, che Paolo Zagame, protagonista sulla scena, insieme a Federica Zuccarello e Donato Urso racconta una storia avvincente e attuale sull’amicizia, la crescita, la responsabilità e il valore della famiglia.

I personaggi sono quelli classici ma il loro comportamento è esasperato rispetto a come li conosciamo. Ad esempio il Grillo Parlante è un intransigente insegnante severo che mette spesso e volentieri in difficoltà Pinocchio.

Una messa in scena dal cuore buono che conquista i bambini di tutte le età presenti, che si ritrovano magicamente protagonisti, sin dall’ingresso a teatro grazie anche alla particolare animazione, di un mondo fantastico dove il bene tra mille peripezie alla fine vince sempre sul male.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.