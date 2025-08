La GolfoBasket Woman Alcamo ufficializza il secondo innesto per la stagione 2025/2026, che segna il ritorno del club in Serie A2. A rinforzare il roster sarà Chiara Schena, ala classe 2004, tra i profili più interessanti del panorama nazionale.

Alta 182 cm, Schena arriva dalla PF Umbertide, con cui ha disputato una stagione da protagonista in Serie A2. Nel campionato 2024/2025 ha collezionato 30 presenze, viaggiando a una media di 5,7 punti, 4,3 rimbalzi e 1,3 assist in 26,9 minuti a partita, con il 40% da due, il 22% da tre e il 74% ai liberi. Un contributo costante in campo, che l’ha resa una pedina importante nel roster umbro.





Cresciuta nella Virtus Venezia, Schena ha esordito tra le senior con la Stella Azzurra Roma nella stagione 2023/2024. Già nella stagione precedente, 2022/2023, aveva maturato esperienza in Serie A2 con la maglia di Roseto, dimostrando personalità, presenza fisica e capacità di adattarsi a diversi assetti tattici.

Ala versatile e intensa, può ricoprire più ruoli nel settore delle esterne, distinguendosi per aggressività difensiva, buona capacità a rimbalzo e letture efficaci in attacco. Il suo profilo si inserisce perfettamente nel progetto tecnico della GolfoBasket Woman, che punta su giovani talenti italiani con esperienza e margini di crescita.





Con l’arrivo di Schena, la società prosegue nella costruzione di una squadra ambiziosa e dinamica in vista del ritorno in Serie A2. Dopo l’annuncio del primo colpo di mercato, Virginia Tempia, da ricordare che Alcamo ha già confermato tre pedine fondamentali della scorsa stagione: Anna Caliendo, Elena Vella e Silvia Sarni.

La preparazione ufficiale prenderà il via il 22 agosto, con il gruppo che si radunerà al Pala Tre Santi per dare il via alla nuova stagione agonistica.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.