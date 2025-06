Dal 20 giugno al 1 agosto, quattro appuntamenti con la letteratura e la memoria civile nel Chiasso Beato Pino Puglisi



Monreale (PA) – Un vicolo che per anni ha conosciuto il silenzio e il degrado urbano si trasforma in teatro di rinascita culturale. Parte venerdì 20 giugno la rassegna “Chiasso d’Arte”, promossa dall’Associazione Culturale Festina lente con il patrocinio gratuito del Comune di Monreale, che per quattro venerdì – fino al 1 agosto – ospiterà presentazioni di libri, incontri con autori e momenti di riflessione pubblica nel Chiasso Beato Pino Puglisi, simbolo locale di rigenerazione civile.



L’iniziativa, curata dall’operatrice culturale Claudia Scavone e coordinata dal giornalista Rosario Lo Cicero Madè, si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione territoriale che intreccia arte, memoria e partecipazione. “Portare la cultura dove prima c’erano solo silenzi e incuria è un atto politico, prima ancora che artistico” – afferma Lo Cicero Madè – “Abbiamo scelto questo luogo perché crediamo che la bellezza vada coltivata nei luoghi più fragili, e restituita alla cittadinanza come bene comune”.

La rassegna, spiegano gli organizzatori, nasce dall’intento di fare della parola un dispositivo di trasformazione, sociale prima che estetica. Un concetto pienamente condiviso dall’Amministrazione comunale, che ha sostenuto l’iniziativa fin dalle sue prime fasi. “L’arte salva, la parola unisce, la bellezza fiorisce. A Monreale, in un chiasso che è già piazza del futuro” – dichiara l’Assessore allo Sport e Spettacoli Salvatore Giangreco.

Il calendario propone quattro appuntamenti che alternano narrazione storica, reportage di viaggio, poesia e introspezione:

20 giugno | Sara Favarò presenta “Adelasia: madre del Regno di Sicilia e Regina di Gerusalemme”, una riflessione profonda sulle radici siciliane e sulla figura femminile nel contesto normanno.

4 luglio | Carmelo Di Gesaro con “Scendo alla prossima: Lima, la capitale del Perù” racconta il Sudamerica attraverso un diario personale e ironico.

18 luglio | Vincenzo Profeta propone “Viola. Scritture dal nulla”, un viaggio poetico che affronta il silenzio e la ricostruzione dell’identità.

1 agosto | Serata conclusiva con quattro autori: Paolo Anile (“Eden. Un’altra storia”), Francesco Gennaro (“Filo d’inchiostro”), Stefano Gresta (“Dubbiose certezze”) e Daniela Marra (“La colpa della coscienza”), introdotti da Rosario Lo Cicero Madè e condotti da Claudia Scavone, con la partecipazione speciale del musicista e scrittore Francesco Cusa, che offrirà un contributo critico e performativo.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero. Accoglienza alle ore 17:30, inizio presentazioni alle 18:00.

Con “Chiasso d’Arte”, Monreale scommette sulla cultura diffusa, sull’intelligenza collettiva e sul recupero dei luoghi dimenticati. Non un evento effimero, ma un segno concreto di resistenza poetica e cittadinanza attiva.

