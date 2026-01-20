La chiusura delle scuole, disposta per garantire la sicurezza degli studenti, non deve rappresentare un alibi per rallentare gli interventi necessari, ma un’occasione concreta per risolvere problemi che si trascinano da troppo tempo. In particolare, è indispensabile lavorare con urgenza per l’attivazione e il pieno funzionamento dei sistemi di riscaldamento negli istituti scolastici.





Lasciare bambini e ragazzi al freddo, soprattutto nel pieno della stagione invernale, è inaccettabile e lesivo del diritto allo studio e della tutela della salute. I disservizi già segnalati devono trovare risposte immediate e definitive, non soluzioni provvisorie.

Rivolgo quindi un invito chiaro all’Amministrazione comunale, agli uffici competenti e alle ditte incaricate: approfittare della chiusura temporanea per intervenire senza ulteriori rinvii, così da garantire, alla riapertura, scuole sicure, accoglienti e dignitose.

La scuola è un bene primario della comunità e come tale va tutelata con responsabilità e concretezza.

Giovanni Gallina – UDC

