MODICA 15.02.2024 – Si è tenuta oggi al Museo del Cioccolato di Modica la premiazione del concorso CHOCOART – GRIMALDI LINES, svoltosi dal 7 al 10 dicembre nell’ambito di ChocoModica 2023. Agli artisti Elisa Corallo, Santino Garofalo e Salvatore Licitra sono state consegnate tre lastre di pasta amara di cacao Callebaut, del peso complessivo di 160 kg.

Tema del concorso la realizzazione di stemmi dedicati rispettivamente allo stemma della Guardia di Finanza, includente il motto araldico “nec recisa recedit”; allo stemma della Contea di Modica vigente nel 1713, il cui originale in pietra calcarea è esposto presso il Palazzo della Cultura; allo stemma della Famiglia Grimaldi di Modica.

Le opere così realizzate si sono classificate ex aequo al 1° posto. Dovendosi, tuttavia, assegnare il premio offerto dalla Grimaldi Lines, consistente in una Crociera Omaggio per due persone per la tratta Napoli – Palermo e viceversa, si è proceduto a sottoporre le tre sculture a votazione popolare presso il Museo del Cioccolato di Modica, nel periodo compreso dal 21 dicembre al 10 gennaio. Sulla base dei risultati della votazione, la crociera della Grimaldi Lines è stata attribuita alla scultrice Elisa Corallo.(foto 1)

È stato il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, presente il Direttore del Consorzio Nino Scivoletto, nel salone dell’Italia in miniatura del Museo del Cioccolato di Modica, dove sono collocate le tre sculture, a consegnare gli attestati di merito agli scultori, nonché il voucher della Grimaldi Lines alla vincitrice.(Foto 2)

Il Direttore del Consorzio del Cioccolato di Modica IGP ha ufficializzato la volontà, già espressa in occasione della recente visita del Generale del Corpo d’Armata Rosario Lorusso, di donare la scultura realizzata da Elisa Corallo alla Guardia di Finanza.(Foto 3)





