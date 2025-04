Il meeting che si è svolto presso il salone della Società Operaia di Mutuo Soccorso, è stato promosso dal DOSES (Distretto Ortofrutticolo del Sud Est Sicilia), per favorire l’incontro tra il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP e una autorevole delegazione della Confédération Africaine des Acteurs de l’Agropastoralisme del Camerun.

La delegazione , che ha incontrato in Sicilia diverse realtà produttive nei campi d’interesse agricolo del Camerun, per quanto riguarda il settore cacao ha deciso di incontrare il Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica IGP. Come è noto, il Camerun è , dopo Costa d’Avorio, Ghana e Nigeria il quarto Paese produttore di cacao dell’Africa. La delegazione africana guidata dal Presidente della C-3A, Sua Maestà Zomba’a Doudjo Armand, insieme al Vicepresidente Melli Momo Guy, responsabile per la cooperazione internazionale, ha registrato la presenza di: Mac Donald Kom – CEO di Global Travel & Services; Felix Ewane NTUBE – Membro del consiglio di ammini

Luogo: Museo Cioccolato di Modica , corso Umberto I Modica, 149

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.