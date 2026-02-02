



Palermo. “Accogliamo positivamente l’impegno annunciato dal ministro Tajani per sostenere le imprese siciliane colpite dal ciclone, ma adesso è fondamentale che le risorse arrivino in fretta e che le procedure non si perdano nei soliti ritardi burocratici.” Lo afferma Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia, dopo la visita del ministro a Palermo in seguito al grave maltempo che ha devastato Niscemi e parte del territorio siciliano. “La priorità – aggiunge Lionti – è garantire ristori immediati alle aziende danneggiate e tutelare i lavoratori, molti dei quali rischiano di restare senza reddito. Serve un lavoro coordinato tra istituzioni, associazioni di categoria e sindacati per quantificare con precisione i danni e programmare interventi mirati. Solo così potremo arrivare preparati alla stagione estiva e preservare l’economia locale, già duramente colpita”. La Uil Sicilia chiede inoltre che “le procedure di accesso agli aiuti siano snelle e trasparenti e che le risorse siano destinate davvero a chi ha subito danni reali, evitando lungaggini e sovrapposizioni. Ogni giorno perso – conclude la Lionti – mette a rischio imprese, lavoratori e intere famiglie.”





