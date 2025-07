Un viaggio tra cinema d’autore e memoria culturale siciliana si prepara a debuttare sul palcoscenico internazionale. “Un film fatto per Bene“, l’ultima opera del regista palermitano Franco Maresco, sarà presentato in concorso e in anteprima mondiale alla 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

La pellicola, prodotta da Lucky Red, Dugong Films ed Eolo, è realizzata con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – attraverso la Sicilia Film Commission.

La presenza alla Mostra cinematografica di Venezia dell’ultima opera di Franco Maresco – commenta l’assessore al Turismo, sport e spettacolo Elvira Amata – rappresenta motivo di orgoglio, tenuto anche conto che i film ammessi in concorso sono solo cinque. Ciò attesta l’impegno costante della Regione Siciliana nel sostegno al cinema d’autore che le case di produzione scelgono di ambientare nell’Isola”.

Il film rappresenta un’esplorazione delle tracce lasciate a Palermo da Carmelo Bene e del suo legame con la città, da cui prende spunto la riflessione del regista siciliano sulla natura stessa e sul ruolo dell’arte cinematografica oggi.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.