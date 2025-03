Il Cine Teatro Chiarelli di San Cono mercoledì 12 marzo alle ore 9:30, ospiterà un importante evento culturale e sociale: il Cineforum con la proiezione del film documentario “Malala” di Davis Guggenheim.

L’iniziativa rientra nel Progetto FAMI n. 17 “Il Filo di Arianna” finanziato nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 (FAMI) e gestito dalla Cooperativa Opera Prossima s.c.s., in collaborazione con il Consorzio Umana Solidarietà s.c.s., il Comune di San Michele di Ganzaria, il Comune di San Cono, la Soc. Coop. Fatebene Fratelli e il Comune di Siracusa.

Un’opportunità per approfondire la storia di Malala Yousafzai, simbolo mondiale della lotta per il diritto all’istruzione e per l’emancipazione femminile. Il cineforum mira a sensibilizzare il pubblico, soprattutto le giovani generazioni, sull’importanza dell’accesso all’istruzione e della difesa dei diritti umani.

Alla proiezione parteciperanno “La Città Felice” ODV, il Comune di San Cono, la U.O.S. di Neuropsichiatria Infantile di Caltagirone e l’Istituto Comprensivo Statale “E. De Amicis”.

L’evento costituirà un’occasione per avviare un confronto e stimolare il dibattito.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.