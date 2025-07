Sold out per il primo appuntamento della rassegna estiva Cinema all’aperto organizzata da Terzo Millennio progetti artistici, che per questa edizione ha cambiato location e si è trasferita dalla Terrazza di Sant’Erasmo al Parco Villa Filippina.

Al via con Napoli-New York, pellicola del 2024 diretta da Gabriele Salvatores con Pier Francesco Favino e Anna Ammirati, con una platea strapiena. Questa sera in programma Parthenope di Paolo Sorrentino, miglior film, regia e attrice protagonista ai David di Donatello e domani il documentario storico Berlinguer. La grande ambizione, il racconto biografico della vita del politico e leader del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer, interpretato da Elio Germano, in un arco di vita che va dal 1973 al 1978 con i momenti più salienti della carriera e dei progetti politici, ma anche sua della vita privata.





La rassegna, in programma fino al 31 agosto, propone un ricco calendario di pellicole che spaziano dalla commedia al dramma, al documentario storico con titoli pluripremiati: pellicole italiane ed europee, in programmazione lo scorso inverno, selezionate per offrire agli spettatori un’estate all’insegna del cinema d’autore, del divertimento e della cultura in uno dei luoghi verdi più accoglienti della città.

La rassegna aderisce alla campagna nazionale Cinema Revolution promossa dal Ministero della Cultura, che sostiene la fruizione del cinema italiano ed europeo con un prezzo speciale: soltanto 3,50 euro per tutti i film previsti nel cartellone.

