È online da questa mattina su Film Freeway, la call per la 21esima edizione di Sole Luna Doc Film Festival in programma a Palermo dal 6-12 luglio 2026.

Fondato nel 2006 da Lucia Gotti Venturato, SLDFF è il primo festival internazionale in Sicilia dedicato al cinema del reale e si propone di portare all’attenzione del più vasto pubblico possibile punti di vista originali e coraggiosi su realtà sconosciute o poco note. Un evento capace di unire e favorire l’incontro tra persone, idee, prospettive e sguardi attraverso il documentario d’autore. La direzione artistica è dei registi Chiara Andrich e Andrea Mura.

Possono essere iscritti al concorso film documentari prodotti dopo il 1° gennaio 2023 di qualsiasi durata, che raccontino storie del mondo di oggi e di ieri, esperienze umane di viaggi e di contatti, contesti urbani e rurali, violazioni dei diritti umani e della terra, esempi concreti o proposte di soluzione alle crisi ambientali e umanitarie.

Il bando di concorso resterà attivo su Film Freeway fino al 1 marzo 2026. Una giuria internazionale qualificata assegnerà: il premio al miglior lungometraggio in concorso di € 3.000,00; il premio al miglior cortometraggio in concorso di € 500,00. Attribuirà inoltre menzioni speciali per: la migliore regia, la miglior fotografia, il miglior montaggio, la miglior colonna sonora. Il premio “Sole Luna, Un ponte tra le culture” sarà invece assegnato dalla Presidente dell’Associazione Sole Luna Un ponte delle culture ETS, produttrice del Festival al film che meglio esprimerà i valori di solidarietà e comunicazione tra popoli, la promozione dei quali rappresenta lo scopo primario dell’Associazione. Previsti anche premi delle Giurie speciali (Nuove cittadinanze, Studenti) e il premio del pubblico.

L’Associazione Sole Luna-Un ponte tra le culture ETS è un ente non profit, il cui principale scopo è promuovere il cinema del reale e il cinema indipendente e valorizzare nuovi talenti anche attraverso percorsi formativi organizzati da professionisti affermati del settore





