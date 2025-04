Cinerassegna intitolata a Rosi Castellese, Wild Night with Emily Dickinson il 16 aprile 2025 alla Biblioteca delle donne UdiPalermo



A Rosi Castellese, fondatrice nel 1999 di Lady Oscar Arcilesbica Palermo, prima associazione delle donne lesbiche di Palermo, e costruttrice di relazioni, ponti ed eventi culturali e politici (associazione Nzocché, Palermo Pride, Palermo Lesbicissima, Sicilia Queer Film Festival) è dedicata la rassegna al femminile al via il 16 aprile. Non solo per tenerne vivo il ricordo ma anche nella speranza di apportare continuità al riconoscimento politico di ogni essere umano nella sua singolarità umana e nel sociale. La cinerassegna è aperta a tutte le donne e gli uomini della città.

Si comincia Mercoledì 16 aprile 2025 alle 18 in Biblioteca, via Lincoln 121 a Palermo, con Wild Nights with Emily Dickinson.



Rosi Castellese, scomparsa nel 2023, attivista per i diritti civili, scenografa, femminista, politica. Da sempre sulle barricate per difendere i diritti delle donne, di tutte e tutti, per promuovere l’autodeterminazione femminile; di Rosi si ricordano la militanza prima con la Fgci da giovanissima, soprannominata “Federina”, poi con Rifondazione Comunista – fu candidata in consiglio comunale a Palermo nel 2001; l’associazionismo con l’Arci (fra gli altri, ideava e realizzava un progetto di animazione per la “restituzione” di uno spazio monumentale nel centro storico di Palermo, Le Mura delle Cattive, con attività culturali ed artistiche di grande richiamo per la cittadinanza, nella seconda metà degli anni ’90); gli scontri con i mafiosetti di Altofonte, di cui era originaria, che le costarono croci incise sul tetto della macchina e ruote dell’auto tagliate.



Ma anche la fondazione della prima associazione lesbica a Palermo, il circolo Lady Oscar Arcilesbica, una iniziativa che per 10 anni, dal 1999, fu quasi unico riferimento per la comunità glbtq+ locale animando il territorio cittadino e gettando le basi del Palermo Pride di oggi. La sede dell’associazione si trovava al Borgo Vecchio a Palermo.



Per la prima volta inoltre nella storia della città il Comune finanziò una rappresentazione teatrale, costata furiose battaglie in consiglio comunale, organizzata da una associazione omosessuale, o meglio, lesbica, l’associzione Lady Oscar Arcilesbica Palermo. Si tenne allo Spasimo il 28 giugno del 2000: Foulard, un lavoro firmato da una altra donna straordinaria, Marilena Monti





Wild nights with Emily Dickinson

Emily Dickinson è stata un’autrice prolifica, innamorata e ricambiata dalla cognata Susan, ma comunemente descritta come sentimentalmente fredda e reclusa in casa. Il film è basato sulle sue lettere private ed è una descrizione audace e irriverente della vita della poetessa in lotta con un mondo letterario dominato dagli uomini e dal patriarcato.



Data di uscita: 11 marzo 2018 (Stati Uniti).Regista: Madeleine Olnek



Luogo: biblioteca delle donne, via Lincoln , 121, PALERMO, PALERMO, SICILIA

