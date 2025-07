“Un’importante azione a sostegno delle imprese siciliane la pioggia di investimenti dal Cipess per il rilancio delle opere strategiche regionali”. Il vicepresidente di FederTerziario regionale e presidente di FederTerziario Catania, Enzo Rindinella parla di “una strategia a favore del nostro tessuto economico e sociale. Non è -chiarisce- soltanto un’iniezione di liquidità per la Regione Siciliana”.

“Questa decisione- aggiunge Rindinella- va accolta con grande senso di responsabilità e visione. Le nostre imprese si trovano davanti ad una concreta occasione di crescita, con un impulso determinante per la competitività”.

Rindinella spiega che “le sei linee strategiche individuate – dalla ricerca al trasferimento tecnologico, dalla digitalizzazione alla riqualificazione energetica – offrono un ventaglio di strumenti operativi che potranno finalmente supportare le nostre imprese in modo mirato.In particolare, il rafforzamento del capitale umano, la formazione profession

Luogo: Catania

