Tipo segnalazione: Degrado

Volevo fare una segnalazione per quanto riguarda la viabilità in via G.B Odierna a Ragusa. Lo scorso anno avevo già fatto presente che in questa strada le automobili e furgoni corrono veloci. Avevo detto all’amministrazione se si potevano attivare per fare qualcosa in merito.

È passato quasi un anno e la situazione attuale non è cambiata per nulla. Ieri è stato travolto e ucciso un piccolo cane.

Se era un bambino? Un anziano o qualsiasi altra persona? Dobbiamo aspettare che succeda?

Di problemi nel centro storico se ne vedono tutti i giorni. Senza parlare del parcheggio delle autovetture. Dei segnali stradali neanche l’ombra. Spazzatura ovunque, in ogni stradina. Una vergogna infinita.

Loris Sergio Brambilla

