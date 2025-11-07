È partita nel migliore dei modi la sfida per il Campionato Europeo Junior della classi Nacra 17, 49er e 49er FX, in corso di svolgimento al Circolo Velico Sferracavallo (Palermo). La prima giornata di regate ha regalato condizioni ideali e un magnifico spettacolo sul campo di gara.

Cielo terso, sole splendente e un vento leggero – tra i 6 i 9 nodi – hanno consentito al Comitato di Regata di potere approfittare al massimo della giornata per disputare tutte le prove previste. La flotta, composta da 41 equipaggi provenienti da tutta Europa, è scesa in acqua e ha completato con successo tre ‘’races’’ tecniche e impegnative.

Le condizioni favorevoli unitamente alla capacità tecnica degli atleti, ha offerto un avvio entusiasmante al Campionato, mettendo subito in luce diversi equipaggi.





Classifiche giornaliere

Nacra17 (7 equipaggi)

La classifica provvisoria del catamarano misto foiling vede in prima posizione l’equipaggio italiano formato da Federico Figlia di Granara e Caterina Sedmak, seguito dal team spagnolo composto da Daniel e Nora de la Casa. Terzi, gli svizzeri Andrea Aschieri e Tine Rossel seguiti a breve distanza da un altro team italiano, quello di Arto Hirsch e Sofia Borgia.





49er (15 equipaggi)

Al comando della classifica provvisoria, l’equipaggio tedesco formato da Lucas e Moritz Hamm, seguito dagli italiani Alex Demurtas e Giovanni Santi. Terzi, gli irlandesi Ben O’ Shaughnessy ed Ethan Spain. Quarta posizione per il team ungherese composto da Roni Oszkár Szabó ed Oliver Pais-Hank.

https://49er.org/events/2025-junior-european-championship/#result-49





49er FX (12 equipaggi)

Le irlandesi Lucia Cullen e Alana Twomey conquistano il primo posto nella classifica provvisoria della classe acrobatica femminile. Seconda posizione per l’equipaggio tedesco formato da Katharina Schwachhofer ed Elena Stoltze. Le atlete polacche Klara Sobczak e Magdalena Skórnóg guadagno il terzo posto seguite dalle connazionali Ewa Lewandowska e Anna Zwara.

https://49er.org/events/2025-junior-european-championship/#result-49fx





49er FX Open (7 equipaggi)

Doppietta italiana: primo posto in classifica per Massimo Perini e Augusto Cardellini seguiti da Giovanni e Francesco Arosio. In terza posizione, il team della Slovacchia formato da Liam Al-Dilaimi e Iztok Kalc. Quarti, i maltesi Lenny Hofman e Thomas Reyers.

https://49er.org/events/2025-junior-european-championship/#fx-open-results

Domani – dopo il coach meeting previsto per le 9 – sarà dato il segnale di avviso prima prova: alle 11 per le classi 49er e Nacra 17, alle 13 per la classe 49er FX. Previste – confidando in condizioni meteo ottimali – lo svolgimento di altre 3 prove per ciascuna classe.

La regata – inserita nel calendario di appuntamenti della FIV – costituisce un momento centrale dello Sferracavallo Sailing & Sea Festival, un programma ricco di appuntamenti che proseguirà a fine mese con l’Europeo IqFoil e a dicembre con lo Sferracavallo International Optimist Race. Il festival – organizzato con il patrocinio dell’Ufficio Sport e Spettacolo del Comune di Palermo – vanta il sostegno di Generali Italia – Agenzia Palermo Mare come main sponsor, Radio Time e Visiva in qualità di media partner.

