Prima edizione del “Circuito della Santuzza” domani (domenica 10 novembre) da Piana degli Albanesi a Monreale fino a Palermo, rievocazione del cammino di Santa Rosalia con auto storiche promosso dal Comune di Palermo nell’ambito delle iniziative turistico-sportive organizzate per il 400° anniversario del ritrovamento delle spoglie della patrona della città.

Alla manifestazione, realizzata dal Gal Terre Normanne e dal Veteran Car Club Panormus, partecipano quaranta equipaggi. Il raduno alle 9 nel parcheggio di fronte la villa comunale di Piana degli Albanesi con l’accoglienza dei partecipanti da parte del sindaco Rosario Petta. Le auto percorreranno un itinerario di 50 chilometri attraversando anche Monreale fino all’arrivo in cima a Monte Pellegrino, intorno alle 11,30, per una prova di regolarità sul belvedere. Al termine, gli equipaggi sosteranno di fronte al santuario per fare ammirare le auto al pubblico. La mattinata sarà impreziosita dai costumi d’epoca dell’associazione Bella Epoque.

“La manifestazione – dice l’assessore al Turismo e allo Sport Alessandro Anello – è una delle tante iniziative che l’amministrazione comunale sostiene per il 400° anniversario del ritrovamento del corpo miracoloso di Santa Rosalia. Domenica scorsa abbiamo proposto una passeggiata in bicicletta da piazza Politeama a Monte Pellegrino intitolata “Pedaliamo incontro a Rosalia” che ha riscosso un grande successo di partecipanti, oggi inauguriamo il primo “Circuito della Santuzza” da Piana degli Albanesi al santuario di Santa Rosalia con il fascino senza tempo delle auto storiche. Un’occasione per celebrare i luoghi simbolo dell’Itinerarium Rosaliae, cammino religioso-naturalistico-culturale dalle grandi potenzialità turistiche per Palermo in connessione con i comuni della provincia”.

“E’ un piacere e un onore – dice Antonino Auccello, presidente del Veteran car club Panormus e consigliere federale Asi – inaugurare il primo Circuito della Santuzza che vede anche la partecipazione di Salvatore Galioto, vincitore dell’ultimo Giro di Sicilia. Avremo auto dagli anni Venti agli anni Novanta: Porsche, Jaguar, Alfa Romeno, MG. La più antica è una Ford A del 1929 con al volante Cosimo Giordano. Una domenica di festa all’insegna della tradizione e della passione motoristica che ci auguriamo di potere riproporre anche l’anno prossimo”.

