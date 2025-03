“Gli attacchi di Pd e del Movimento 5 stelle al Presidente Schifani sono strumentali e figli della più becera e spicciola propaganda. Marciano divisi per colpire uniti esclusivamente per ragioni elettorali speculando sulla salute dei siciliani”. Lo dichiara Stefano Cirillo, segretario regionale della DC.

“Il Presidente Schifani che certamente non ha bisogno di essere difeso da me, come segretario di un partito della sua maggioranza, si è mosso con tempestività e in modo ammirevole affrontando il dossier Sanità con diligenza ed efficacia. Barbagallo e Di Paola su questa e su tante altre questioni, dovrebbero tacere per ragioni di incoerenza e sfacciataggine: per raccattare qualche voto e la vetrina giornalistica del momento, attaccano frontalmente proprio quei partiti con i quali, pur di sopravvivere politicamente, cercano accordi sottobanco in diverse province”, conclude Cirillo.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.