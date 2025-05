Circa 250 delegati, in rappresentanza di 300mila lavoratori siciliani, prenderanno parte al congresso regionale della Cisl Sicilia, in programma il 12 e 13 maggio all’Hotel San Paolo Palace di Palermo. L’evento conclude un ampio percorso congressuale avviato nei mesi scorsi, che ha visto la partecipazione attiva degli iscritti. Il cammino è iniziato con le assemblee nei luoghi di lavoro, proseguendo poi con i congressi delle Federazioni provinciali, delle Unioni sindacali territoriali e infine delle Federazioni regionali.

È stato eletto tutto il nuovo gruppo dirigente della Cisl siciliana e sono stati eletti i delegati che parteciperanno all’assise regionale del 12 e del 13 maggio. Ampio e articolato il programma delle due giornate: con la relazione del segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, si darà il via il 12 maggio, dalle ore 10 al congresso, seguiranno gli interventi degli ospiti, dei delegati e del segretario confederale della Cisl, Sauro Rossi. Il 13 maggio si procederà all’elezione del segretario generale e della segreteria della Cisl siciliana. Chiuderà i lavori la segretaria generale della Cisl nazionale, Daniela Fumarola.

“Questo congresso è un importante appuntamento per la rappresentanza e la democrazia sindacale, grazie al fondamentale apporto e all’importante contributo di idee, proposte e valori, che ha contraddistinto tutto il percorso propedeutico, con la partecipazione attiva di tutti i nostri iscritti in ogni posto di lavoro, delle Federazioni di categoria a livello territoriale e regionale e delle 5 Cisl provinciali” afferma il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana che rimarca come “il congresso regionale sia un’opportunità cruciale di analisi e di prospettiva.

“Insieme alle istituzioni, alla classe politica e alle imprese – ha aggiunto il leader della Cisl nell’isola – vogliamo tracciare e definire una strategia condivisa e partecipata per un futuro possibile, che sia di crescita e di rilancio per la Sicilia”.

