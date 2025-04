“Accogliamo positivamente l’annuncio dell’assessore regionale alla Attività produttive, Edy Tamajo, di varare un osservatorio sull’intelligenza artificiale. Va nella direzione di quanto da noi proposto e sollecitiamo ad aprire subito un confronto su questo tema”. Lo dichiara il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, commentando le dichiarazioni rilasciate ieri dell’esponente del governo Schifani. “Siamo da tempo convinti che l’intelligenza artificiale possa essere un’opportunità per la Sicilia – ha aggiunto La Piana – in un processo di innovazione che formi le professionalità richieste. Per questo fra le proposte presentate al governo regionale e all’Ars, c’è quella di realizzare a Castello Utveggio un centro di formazione sull’intelligenza artificiale. È indispensabile che la Sicilia sia pronta ad affrontare e guidare questa fase di transizione, perché altrimenti saremo costretti a subire gli effetti di un cambiamento che è già partito”. Per il segretario generale della Cisl Sicilia, “è fondamentale che questo percorso avvenga col coinvolgimento delle parti sociali e delle imprese, perché il rischio è di attuare azioni che non siano rispondenti alle richieste del mercato del lavoro”. “Si avvii subito confronto sul tema – ha aggiunto La Piana – e si attui un metodo partecipativo delle scelte da compiere”.

