“Ogni operazione delle forze dell’ordine contro lo spaccio di droga è un importante passo in avanti nel percorso della legalità per liberare i nostri territori dalla piaga del consumo giovanile di crack e altre sostanze stupefacenti. Un plauso va ai carabinieri del Comando Provinciale di Palermo”. A commentare così gli undici arresti nell’ambito dell’operazione condotta dal Comando Provinciale di Palermo per spaccio di sostanze stupefacenti, è la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami. “Fondamentale il sequestro di oltre 160 dosi tra cocaina, crack ed hashish che erano già pronte ad essere vendute. Ci allarma questo progressivo aumento del consumo da parte dei giovanissimi, un fenomeno che rappresenta una ferita aperta nel tessuto sociale delle nostre comunità, contribuendo a un ciclo di degrado e disperazione che colpisce non solo i ragazzi coinvolti, ma anche le loro famiglie e l’intera collettività”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.