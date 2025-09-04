«L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato l’emendamento al DDL 976, presentato dagli onorevoli Lombardo, Di Mauro, Carta e Balsamo, che incrementa da 30 a 50 milioni di euro le risorse destinate alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali, con priorità ai collegamenti nei comuni delle Aree interne SNAI. Si tratta di un risultato politico significativo, che dimostra attenzione verso i territori più periferici, troppo spesso penalizzati dai ritardi infrastrutturali».

Lo dichiara il consigliere Francesco Alparone, capogruppo di Grande Sicilia alla Città Metropolitana di Catania.

«Il problema – sottolinea Alparone – è che, ad oggi, non vi è certezza dell’esistenza di progetti esecutivi immediatamente cantierabili da parte della Città Metropolitana di Catania e della Provincia. Ho chiesto formalmente un elenco aggiornato, ma non mi è stato ancora fornito nulla di concreto. Questo significa che, pur disponendo ora dei fondi, senza progetti esecutivi rischiamo seriamente di non poterli utilizzare».

«Per questo – conclude il consigliere Alparone – chiediamo con forza che gli uffici competenti accelerino sulla predisposizione e approvazione dei progetti. Non possiamo permettere che le nostre comunità restino ancora indietro per mancanza di programmazione: i cittadini delle aree interne meritano strade sicure, moderne e funzionali. Le risorse ci sono, adesso serve solo la capacità di renderle operative».





